Crónica Rosa: El calvario de Rocío Muñoz con Omar Montes: denuncia que el entorno se hizo pasar por el CNI

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Sánchez recurre al victimismo y Feijóo le corta la cabezaFederico analiza con Raúl Vilas y Marhuenda la sesión del Congreso tras la sentencia del caso mascarillas con la condena a Ábalos.
- El Primer Palo (23/06/2026); el RingJaime Ugarte y Emilio Marquiegui nos hablan de la actualidad boxística.
- Prensa económica: Las contradicciones de EscriváFederico y Luis F. Quintero analizan las recientes declaraciones de José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.
- Las Noticias de La Mañana: La corrupción ecológica de Ribera y el timo publicitario de PageFederico analiza la corrupción ecológica de Teresa Ribera y el timo publicitario de Emiliano García-Page.
- La República de los Tonnntos: La frase demoledora de Felipe González por las críticas del PSOE a AldamaSanti González comenta las declaraciones de Felipe González recordando cómo el PSOE en el pasado aplaudió a los que delataron al PP y los indultó.
- Federico a las 8: Sánchez desoye a Felipe GonzálezFederico analiza cómo hasta Felipe González le pide a Sánchez elecciones generales tras la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama.
- Federico a las 7: Leire se quiere hacer un AldamaFederico analiza cómo la posibilidad de que la fontanera del PSOE colabore con la Justicia como Aldama ha desatado el terror en Moncloa.
- Los titulares de la prensa del día 24/06/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en cómo la UCO señala al PNV por un rescate de 112 millones.
- Federico a las 6: Un Sánchez desesperado recurrirá al comodín AyusoFederico comenta cómo Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Congreso, donde atacará a Ayuso y al PP, mientras Begoña debe entregar el pasaporte.
- Prohibido Contar Ovejas: Las cosas de John CarpenterAnalizamos la trayectoria del gran maestro del terror analógico, desde sus inicios con bajo presupuesto hasta sus grandes hitos.
- Suscríbase a los podcast