- Hablemos con...: Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San PabloFederico entrevista a Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, con 93 años de experiencia en educación superior.
- Crónica Rosa: Tamara Gorro y Cayetano Rivera, carne de portadaFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Beatriz Cortázar.
- Mundo Natural: Crema antiedad Posidonia MediterraneusBeatriz de la Torre nos habla de las ventajas de este producto.
- Tertulia de Federico: El PP baraja convocar a Zapatero en el Senado antes de las elecciones en Castilla y LeónFederico comenta con Ignacia de Pano y Marhuenda la situación de Zapatero, cada día más acorralado por el rescate de Plus Ultra y el Delcygate.
- Prohibido Contar Ovejas: Los siete pecados capitalesFelipe Couselo analiza las debilidades humanas mediante el rock en un viaje sonoro por vicios como la lujuria, la ira o la soberbia.
- La República de los Tonnntos: La pregunta infame de Eneko Andueza usando la memoria de un socialista asesinado por ETASantiago González comenta la pregunta que el líder de los socialistas vascos ha hecho a Feijóo a cuenta de la libertad de Txeroki.
- Federico a las 8: Si Ábalos y Koldo están en la cárcel, Zapatero también deberíaFederico analiza las revelaciones que siguen saliendo sobre la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra.
- Las Noticias de La Mañana: La Fiscalía se opone a investigar a Óscar Puente en la Audiencia NacionalFederico comenta como la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado en contra de que se investigue en este órgano judicial.
- Prensa económica: Yolanda Díaz, en contra de trabajar: "El trabajo desgasta y enferma"Federico comenta con Luis F. Quintero la última declaración de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
- Federico a las 7: Federico explica la mecánica del poder, de Epstein a Jack LangFederico comenta la actualidad y cómo funciona el poder hablando del caso del multimillonario Jeffrey Epstein.
