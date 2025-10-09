Crónica Rosa: El misterioso acompañante de Eva González

Últimos audios
- Es La Mañana de Fin de Semana: Álbumes de película y los riesgos de las anátidasManuel Comesaña nos hace disfrutar de dos álbumes de los Beatles y Miguel del Pino sobre las anátidas amenazadas.
- Ecología para todos: Las anátidas o palmídeas, aves amenazadas por la gripeMiguel del Pino dedica su sección a las especies amenazadas por la gripe aviar, ¡no te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 11/10/2025 - Egipto invita a Sánchez a la firma del acuerdo de paz para GazaPrograma completo del sábado en la trinchera en el que analiza, debate y profundiza sobre el acuerdo para la paz y el alto al fuego en Gaza
- El Pentagrama de Comesaña: The Beatles III, unos álbumes de películaManuel Comesaña hoy dedica el espacio a With the Beatles y A Hard Day’s Night, dos álbumes de película. ¡No te lo pierdas!
- Tertulia de La Trinchera: La izquierda se sitúa del lado de Hamás, mientras el mundo celebra la pazLa Tertulia con Rubén Arranz, Rosa Reigía y Percival Manglano tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, celebrado por todos menos por España
- Viajes y escapadas: Ruta por los Castillos del LoiraCarmelo Jordá nos lleva de viaje a un destino típico en el centro de Francia. Recorre el Valle del Loire entre pueblos y castillos medievales
- Malestar generalizado en las Fuerzas Armadas por el despliegue para la FlotillaEl general retirado, Rafael Dávila, analiza la complicada situación en la que ha quedado el Ejército tras las órdenes de Pedro Sánchez
- Noticias La Trinchera. Trump confirma que la liberación de rehenes comenzará el lunesEl equipo de La Trinchera repasa las noticias de la semana tras el acuerdo de Paz entre Israel y Hamás, y el Premio Nobel de María Corina Machado
- Editorial de Llamas. Trump logra la paz en Gaza... Y la izquierda rabiaManuel Llamas alaba el acuerdo de paz alcanzado en Gaza gracias a Donald Trump, mientras la izquierda española alentaba a los terroristas de Hamás
- Es Europa 11/10/25Esteban Santos comenta toda la actualidad de la Unión Europea.
