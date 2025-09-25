Crónica Rosa: María José Suárez aclara su relación con Escassi

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: Moreno califica de "genocidio" las acciones de Israel en GazaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Maite Loureiro la posición del PP respecto a Gaza.
- Sucesos: Miguel Ricart rompe su silencio: tres hombres participaron en las violaciones de las tres niñas de AlcásserLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- El jardín de las delicias: "Los Episodios Nacionales"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre la colección de cuarenta y seis novelas históricas escritas por Benito Pérez Galdós.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Un estudio revela nuevos datos sobre la longevidad de María BranyasLuis Herrero entrevista a Eloy Santos, investigador del estudio en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
- Editorial Luis Herrero: Igualdad no sabe cuántos agresores han sido excarcelados por el fallo de las pulserasLuis Herrero analiza el argumento de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.
- Fútbol es Radio: Julián Álvarez y el Atlético mejoran antes del derbi ante el MadridSergio Valentín comenta toda la actualidad del fútbol con Juanma Rodríguez, Isidoro San José y David Vinuesa.
- Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez: Juez y parteJuan Pablo Polvorinos analiza cómo Sánchez se encarga de atribuirle delitos a sus oponentes políticos, mientras sentencia la inocencia de su esposa.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
