- Madrid es Noticia: El mensaje de Ayuso contra el boicot antisemitaGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en los ataques de la izquierda contra Ayuso por condenar el boicot antisemita.
- Kilómetro Cero: Arranca el curso escolar 25/26Jaume Segalés y su equipo hablan del arranque del curso escolar, de la nueva temporada de CaixaForum y otros asuntos.
- Con Ánimo de Lucro: Los éxitos económicos de Milei, en peligro ante los escándalos de corrupciónAnalizamos la OPA del BBVA y la derrota de Milei en las elecciones provinciales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Las ventajas de las tarjetas de los supermercadosFederico habla con Alberto Fernández sobre las ventajas de las tarjetas de los restaurantes.
- Qué me pasa, doctor: Avances en la medicina nuclearFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con el Jefe de Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación Jiménez Díaz, Luis Martínez.
- Crónica Rosa: La reaparición de Rocío FloresFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar y Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico especial sobre Argentina: Milei enseña a Vox sus cartasFederico analiza junto a L. Balcarce, A. Vara y Rosana Laviada las elecciones en Buenos Aires y el efecto que pueden tener sobre las nacionales.
- La Bolsa: El Ibex 35 recupera parte del terreno perdidoFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
