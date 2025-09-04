Crónica Rosa: ¿Qué podemos esperar de la biografía de Mar Flores?

Últimos audios
- Federico entrevista a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de FiscalesFederico entrevista a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, por el caso García Ortiz.
- Resumen de prensa: 05/09/2025Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa.
- Federico a las 6: La presión de Sánchez sobre García OrtizFederico comenta el último movimiento de Pedro Sánchez con García Ortiz, los ataques a Israel por parte del Gobierno y otros asuntos de la actualidad.
- El Primer Palo (04/09/2025); Programa completo. Gana la selección de fútbol y pierde la de BasketTertulia con Paul Tenorio, Dani Blanco y Sergio Valentín
- La Noche de Cuesta: La diana económica de RalloCarlos Cuesta y Juan Ramón Rallo analizan el impacto del cierre de las sedes de Ryanair en algunos aeropuertos regionales de España.
- Tertulia de Cuesta: El CGPJ plantea levantarse contra García OrtizCarlos Cuesta analiza junto a Cristina Losada y Alejandro Entrambasaguas la apertura del año judicial con el Fiscal General del Estado imputado.
- Carlos Cuesta entrevista al presidente de la APIF, Salvador ViadaCarlos Cuesta entrevista al fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada.
- Entrevista a Joaquín Leyva, funcionario de prisionesEntrevista a Joaquín Leyva, funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP-UGT por la última agresión de un preso marroquí a una funcionaria.
- Carlos Cuesta entrevista al director del equipo Israel Premier-Tech, Óscar GuerreroCarlos Cuesta entrevista al director del equipo Israel Premier-Tech, Óscar Guerrero, tras los ataques sufridos en La Vuelta a España de ciclismo.
- Editorial de Carlos Cuesta: El antisemitismo de La VueltaCarlos Cuesta analiza el antisemitismo registrado en La Vuelta ciclista a España contra el equipo Israel Premier Tech.
