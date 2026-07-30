Últimos audios
- Economía Para Todos: Las trampas económicas que Sánchez coló en su balanceCarmen Tomás analiza la actualidad económica española de la semana.
- Es Salud: ColesterolJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre el colesterol.
- La Contratertulia: Los españoles hacemos más la guerra que el amorDani Palacios y Carmelo Jordá repasan las noticias más locas de la semana y los días internacionales más extraños e innecesarios, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Batalla de Simancas, fuego y hielo en Islandia, secretos de la IA y las ganas de vivirLa Batalla de Simancas, Islandia: tierra de hielo y fuego, Los secretos de la IA y las ganas de vivir con María Ibáñez y Jesús Jiménez.
- Psicología: La motivación y las ganas de vivirMaría Ibáñez y Jesús Jiménez hablan sobre la motivación para seguir adelante y las ganas de vivir. ¡No te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: Los secretos de la IA y cómo relacionarnos sin miedo a la gran revolución tecnológicaEn el espacio de lectura hoy ojeamos Los secretos de la IA y conocemos cómo relacionarnos con esta revolución tecnológica con Manuela Delgado.
- El Arte de la Historia: La Batalla de Simancas, primera gran victoria de la ReconquistaRubén García de O César O Nada nos traslada a la Batalla de Simancas, la primera gran victoria documentada de la Reconquista en agosto del 939.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Ruta 61 por el Misisipi, las medusas y viajamos con la Agenda ParenteRecorremos la Ruta 61 con Elena Ortega Mateos, la llegada de las medusas con Miguel del Pino y la Agenda Parente de Alicia Parente.
- La Agenda Parente: El Tesoro de Aliseda, Ciudad Real hace 100 años y música barroca en PeñíscolaAlicia Parente nos invita a una viaje por la cultura con el Tesoro de Aliseda, Ciudad Real 100 años atrás y el Festival de Música Barroca en Peñíscola
- Ecología para todos: Y ahora... ¡las medusas!Miguel del Pino nos advierte de la llegada de las medusas a nuestras playas y nos recomienda qué hacer ante su presencia, ¡no te lo pierdas!
- Suscríbase a los podcast