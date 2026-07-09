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- Editorial de Llamas. Feijóo tiene razón: el absentismo laboral es un cáncerManuel llamas analiza el problema del absentismo laboral tras las declaraciones de Feijóo esta semana en el Círculo de Empresarios Vascos
- El Tiempo: La DANA dispara los termómetros este sábado a la espera de otra ola de calorMaría Santos nos trae el tiempo de esta semana.
- Breves de actualidad: Reparto de 132 millones para el campo mientras ASAJA exige frenar la carne de BrasilRepaso de la actualidad agroalimentaria con Agrobank.
- En Clave Rural: Sánchez se blinda en el campo mientras el PSOE asfixia a los agricultores desde BruselasMaría Santos repasa la actualidad del mundo agroalimentario.
- Noticias del sector: Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026María Santos repasa todas las noticias del sector.
- El tabú de las pensiones: el jubilado medio cobra un 62% más de lo que aportóPor cada euro que el trabajador medio aporta al sistema a lo largo de su vida laboral, obtiene tras su jubilación aproximadamente un 62% más.
- Autoreverse 011Esta cinta aborda la disyuntiva hombres vs máquinas a través del techno, cha cha cha, rock, post punk, synth pop y swing. Por favor, no os vayáis.
- Una Hora Contigo: Jorge Sanz, momento de gloria tras bajada a los infiernosArconada entrevista al actor por 9 Lunas y repasa con él su carrera, desde los mayores triunfos a las etapas duras y su nuevo resurgimiento.
- Es Cine: Haciendo amigos, menos con Vaiana, y un falsificadorSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de Vaiana y entrevistas con Haciendo amigos, La copia perfecta, A 500 millas de casa y Marielle lo sabe todo.
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