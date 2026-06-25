Belleza: ZEM Wellness Clinic Altea, destino referente en España

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- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos: "Obsession" y "Supergirl" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Las noticias de Herrero: Frases bienintencionadas que pueden hacer más daño a una persona con una enfermedad avanzadaLuis Herrero entrevista a Diana Prieto, psicóloga y directora del proyecto "Al final de la vida", de la Fundación Vivo Sano.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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- Es Noticia: La UCO detecta trato de favor en los contratos adjudicados a BarrabésJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad: la última hora que llega desde Venezuela y el informe de la UCO sobre las adjudicaciones a Barrabés.
- Entrevista a Víctor PedreraJuan Pablo Polvorinos entrevista a Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, CESM.
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