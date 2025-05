Tarde de tapados en San Isidro 2025 con la corrida de Araúz de Robles y con casi 17.000 personas en las gradas de la Monumental de Las Ventas y un nombre propio que encandiló a los asistentes con dos faenas que se quedaron sin premio: Saúl Jiménez Fortes. El torero malagueño volvió a Madrid toreando mejor que nunca y demostrando el gran momento en el que está pese a torear poco.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo que sucedió en la undécima de San Isidro 2025 en la que "hubo toreos complicados" de Araúz de Robles que "sacaron sus problemas". Amorós ha contado que "Adrián de Torres es muy valiente, torea muy poco y no tuvo opción para triunfar" y que Morenito de Aranda "demostró que ahora es un lidiador". "Claro que está toreando en Francia y va a matar seis toros en Vic-Fesenzac, que es un sitio de los más toristas que hay, o sea, que ha madurado y ha crecido. Morenito de Aranda está muy bien, excepto la espada", ha apuntado.

"La sorpresa grande es que Jiménez Fortes dio una tarde verdaderamente muy importante en Madrid, con dos faenas muy muy serias", ha dicho el cronista sobre la actuación del torero malagueño. Amorós ha explicado que "ha dado un paso hacia delante toreando muchísimo mejor de lo que antes toreaba". "¿Y eso por qué? Por un lado se torea mejor cuando se torea mucho, cuando se aprende, pero, a veces, alguien tiene problemas, deja de torear, se para o tiene una cornada y piensa, reflexiona y profundiza en su idea y en su concepto", ha contado. "Como volvió Castella, mucho mejor después de parar", ha añadido Jiménez Losantos.

Dos grandes faenas sin espada

Amorós ha dicho que Fortes "hizo dos grandes faenas", pero "lo que es una pena es que tenía la Puerta Grande abierta" pero las pinchó. "No se puede triunfar sin matar y mataron muy mal", los tres toreros. "Después de las grandes grandes faenas de Jiménez Fortes no matar… es para matarlo a él", ha bromeado el cronista que ha destacado que el torero malagueño "se jugó la vida, estuvo con un toreo reposado, tranquilo, con una solemnidad, un toreo vertical muy bueno, pero no entró a matar y para ser figura hay que matar".

Sobre una hipotética segunda participación de Fortes en la Feria de San Isidro, Andrés Amoros ha dicho que "es fácil que aparezca largo de una feria tan grande alguna sustitución y, entonces, naturalmente, llamarán a Jiménez Fortes, porque es ahora la nueva sensación del público madrileño".

Vuelven las figuras y los llenos de No Hay Billetes

Este jueves vuelven las figuras a la Feria de San Isidro y "hoy otra vez vamos a tener lleno absoluto", como hay previsto en los próximos tres días en los que se colgará el cartel de No Hay Billetes. Se lidian toros de Alcurrucén por Sebastian Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque. Amorós ha criticado que los dos primeros "torean juntos muchísimas veces a lo largo de los años y no debía ser porque son de estilo parecido y había que buscar un poco más variedad. Los dos son grandes toreros, poderosos, de faenas largas y dos seguidos… Así no está bien. Yo creo que debería haber cambiado".

"Hay toros de Alcurrucén que tienen su interés y que son de encaste Núñez, que muchas salen lo que se llama abantos, pero muchas veces tienen casta y partir de las banderillas se se vienen arriba", ha explicado el cronista. Ha recordado que "Castella, en su segunda época está mejor" y que "Perera está, dentro de su línea, fantástico. Lo que pasa es que no consigue meterse al público, hacerse de verdad popular. Es muy serio y un torero poderosísimo. También el punto flaco además de las faenas largas es la espada, que ha fallado mucho, pero sin eso en Sevilla y en Madrid ha hecho grandes faenas".

El tercero en discordia es Daniel Luque. El torero de Gerena torea "por segunda" vez en la Feria de San Isidro después de la corrida de La Quinta. Amorós ha dicho que lo defiende "mucho" como "gran lidiador", pero ha reconocido que "el otro día no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien" y que por esa razón en la tarde de este jueves "tiene que apretar".