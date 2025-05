En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la segunda novillada de la Feria de San Isidro 2025 que metió en la Monumental de Las Ventas a casi 20.000 personas. "El éxito de Urtasun es tremendo", ha apuntado el cronista.

Se lidiaron novillos de Conde de Mayade para el riojano Fabio Jiménez, el aragonés El Mene y el portugués Tomás Bastos. Andrés Amorós dijo que fue un festejo "muy interesante". Jiménez Losantos añadió que la vio y que repitió las faenas de su paisano y "la segunda del portugués". "Salieron unos novillos de Conde de Mayalde bonitos, encastados, bravos, pero con los problemas que eso tienen", ha explicado Amorós.

"Los tres novilleros son de distinta línea", ha dicho el cronista y ha destacado que "Fabio Jiménez es un joven elegante que torea bien, pero sólo mató uno porque el segundo novillo suyo se lesionó y hubo que apuntillarlo" porque "le habían colocado una banderilla muy mala". Las "cuadrillas no estuvieron muy afortunadas y se produjo ese accidente", ha añadido.

Sobre El Mene ha contado que "es un chico que tiene lo suyo" y que es "muy serio" algunos "lo comparan algunos con El Viti porque es serio en la cara, en la forma de andar, en todo, pero es, sin duda ninguna, valiente y da unos naturales estupendos y sobre todo la media verónica". Además da "grandes estocadas". Amorós ha explicado que "es la suerte más difícil y más arriesgada" y que "cuando un chico joven se tira a matar así yo lo agradezco". Ha criticado que "ayer estuvieron con él muy rácanos, porque es que el público discute si una oreja es excesiva puede ser, pero una vuelta al ruedo… ¡Por Dios!".

Jiménez Losantos ha apuntado sobre su paisano que "sólo la estocada eso vale dos vueltas" y que son novilleros "que han toreado poco" y "que han matado poco". "Ahora en Aragón tenéis por lo menos tres toreros", ha dicho Amorós y Federico ha contestado que "ya sabes en la Feria del Pilar lo que hay que ver".

De Tomás Bastos, el novillero portugués, Andrés Amorós ha dicho que le "causó muy buena impresión". "No es un artista, pero va con una seguridad, con una tranquilidad, sabiendo perfectamente lo que hace… El que entiende un poquito de eso, se da cuenta" porque "torear no es ponerse bonito" y este novillero "está allí manejando muy bien y sabiendo las distancias y lo que hay que hacer en cada momento. Yo creo que puede llegar a ser un lidiador poderoso como Víctor Méndez", ha explicado.

La exigencia de Madrid

Andrés Amorós ha comentado que "los tres sufrieron volteretas" y se levantaron "sin mirarse" pues "pudieron tener una cornada" y, además, "los tres se tiraron a matar". El cronista ha celebrado que "la corrida duró 2:07 horas, como debe ser" y ha dicho "los matadores" tienen que aprender.

También ha criticado la "exigencia excesiva con los jóvenes" que tuvo el público de Las Ventas. Amorós ha indicado que "no se trata tampoco ni ponerse bondadoso ni paternalista, pero hay una cosa evidente: hay que saber a quién le exiges más porque no le puedes exigir a todo el mundo igual y no es lo mismo una primera figura que unos chicos de 20 años". Pese a que no hubo "trofeos" fue "una tarde muy interesante, porque hubo toros y hubo toreros y recordamos por lo menos esos, esos nombres: El Mene y Tomás Bastos, sin duda, y Fabio Jiménez, pues tampoco estuvo mal".

Una tarde "dura" en Las Ventas

Este miércoles 21 de mayo se lidia en Las Ventas un encierro de Araúz de Robles para Morenito de Aranda, Fortes y Adrián de Torres. Amorós ha indicado que tiene "miedo" de que pueda "ser una tarde un poquito dura" por la aspereza de los toros y los tres actuantes. De la ganadería ha dicho que "son toros que la afición exigente los espera porque son del encaste Gamero Cívico, como era lo de Samuel Flores y entonces pueden salir complicados".

Sobre los matadores ha contado que "Morenito de Aranda era un torero artista cuando salió con un línea estética muy grande" que "tuvo una cornada tremenda" y ahora está "intentado volver y está volviendo con algunos éxitos". De Jiménez Fortes ha contado que es "el único caso que yo recuerdo de un torero hijo de torero y torera" y que "era una figura, pero le cogían muchísimo los toros, muchísimo, y, claro, eso frena tu carrera inevitablemente".

"El año pasado y este también ha tenido unos éxitos tremendos en Málaga, que es su tierra, toreando con Roca Rey y ha estado mejor que él. Lo que pasa es que para mí es un torero en este momento imprevisible, yo no sé cómo está la verdad. Ha derivado así una cosa artística. Muy valiosa, pero muy arriesgada", ha explicado.

De Adrián de Torres ha contado que "es un torero de Linares que en Madrid hizo una de las buenas faenas del año pasado en agosto con todos duros y se la jugó". "Toreando tan poco es que tampoco se le puede exigir demasiado", ha indicado Amorós que desea que "pasemos una tarde interesante" y ha advertido que "vayamos preparados, que a lo mejor es una tarde un poquito dura".