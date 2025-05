La Feria de San Isidro 2025 encara su primera semana y en la tarde del pasado martes se dio la novillada de Alcurrucén en la que trenzaron el paseíllo en Las Ventas tres novilleros que se presentaban en Madrid: el extremeño Sergio Sánchez, el aragonés Aarón Palacio y el andaluz Javier Zulueta. En la sección Al Alimón de Es la Mañana de Federico de esRadio Jiménez Losantos y Andrés Amorós comentan este festejo.

"El maño no nos decepcionó", es el titular que ha dado el cronista de esta novillada en Las Ventas en la que hubo "casi 20.000 personas". Algo que para Amorós "es tremendo". Salieron novillos de Alcurrucén "serios, astifinos y encastados, pero varios flojearon". El primer novillero Sergio Sánchez estuvo "voluntarioso y nada más" y el tercero, que es Javier Zulueta, es "muy sevillano y tiene mucho arte, mucho estilo. En fin, un temple innato. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta? Le falta mandar más en los toros y le falta redondear más las faenas. Torea exquisito, bien y con clase, pero nos quedamos siempre ahí esperando", ha añadido.

Pasó "todo lo contrario" con Aarón Palacio, ha apuntado Amorós que ha recordado cuando lo vio en Bilbao le "sorprendió que lo ve claro enseguida y eso es fundamental porque hay gente que no las ve". Este novillero "tiene una cosa, una virtud muy aragonesa, una firmeza, seguridad en sí mismo. No es un artista, no es un exquisito, pero convence al público".

"En el primero estuvo bien y en el segundo cortó una oreja y dejó una sensación muy buena de novillero cuajado, serio, que puede ser uno de esos grandes matadores aragoneses que ha habido siempre y que normalmente no van por la línea artística, pero que son los lidiadores profesionales como Nicanor Villalta o Fermín Murillo", ha explicado Amorós. El novillero dejó "buena sensación" por lo que el cronista ha pedido que recuerden su nombre: Aarón Palacio.

Valientes ante "elefantes con cuernos"

En el festejo que se celebra en la tarde de este miércoles se lidian toros de la ganadería Pedraza de Yeltes. Amorós ha Conrado que "es una ganadería relativamente reciente. Se creó en en el año 2000 y pico, y son unos hermanos vascos que compraron unos toros de una ganadería salmantina de El Pilar, que esto procede de Juan Pedro Domecq, por un lado, y de Aldeanueva del Raboso, que son toros nobles en principio, pero sobre todo que tienen una característica, son toros altos y grandes".

Jiménez Losantos ha apuntado que son "como gustan en Madrid, elefantes con cuernos". "Resulta que estos toros han entrado en la línea de los toristas y han tenido mucho éxito en el norte y en Francia son muy estimados. En Madrid no han dado todo el buen juego que en el norte han dado. Y entonces, cuando no dan buen juego los cronistas dicen que parecían caballos de lo altos que eran", ha dicho Amorós.

Frente a estos toros y si el tiempo lo permite habrá "tres valientes" por lo que es una "tarde de valientes, de valor, de pasar miedo y confiemos que no pase nada". El primero es Román, "el valenciano que se ha sobrepuesto a una cornada gravísima. Tiene ya 32 años y está muy bien. Está haciendo grandes esfuerzos y están cortando orejas" por lo que "está en su mejor momento. Ahora, se la juega mucho. Eso es evidente", ha explicado Amorós.

El segundo de los matadores de toros de este "cartel internacional" es el venezolano Jesús Enrique Colombo. Un torero que va por "la línea de los Girón, un dominador, vistoso, muy atlético. En Madrid ha tenido casi siempre un problema: él poner banderillas muy espectaculares, pero dando unos saltos muy grandes, muy atléticos y eso en Madrid a veces, predispone al público en contra".

"El tercer torero es Isaac Fonseca, que es mexicano, tiene 26 años y es este chico que cuando vino de novillero decía que venía con hambre y quería salir del hambre. Sólo hay una manera de salir del hambre toreando y arrimarse como loco. Y, efectivamente, ha triunfado en Madrid. No es un exquisito, pero se arrima como loco y ha tenido muchos percances, pero ya en México lo consideran una de las principales figuras", ha dicho Amorós. El cronista ha dicho que "hoy pues veremos toros altos de Pedraza de Yeltes" y "fíjense si van o si lo ven por TeleMadrid" en "el valor del valenciano Román y del mexicano Isaac Fonseca. Y mañana pues ya estaremos ahí comentando el día de San Isidro".