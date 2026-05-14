Es la Mañana de Federico, en directo en Zaragoza el viernes 22 de mayo

Los oyentes de Aragón tienen la oportunidad de asistir en vivo y en directo a un programa muy especial de Es la Mañana de Federico el viernes 22 de mayo en el Edificio Caja Rural de Aragón, Calle del Coso 29, Zaragoza

Todo el equipo, con Federico Jiménez Losantos al frente, se desplazará a Zaragoza para realizar un programa muy especial lleno de sorpresas.

Las puertas estarán abiertas desde las 08:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Colaboran Gobierno de Aragón y Turismo de Aragón.