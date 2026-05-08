López Miras: "Tenemos que luchar contra la inestabilidad generada por otros partidos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este viernes, en el programa especial que se ha realizado en Lorca, que "tenemos que luchar contra el día a día y la inestabilidad generada por otros partidos", que "perjudican no sólo la hoja de ruta de un gobierno, sino oportunidades de muchas familias".

El presidente autonómico ha dicho que habla "en el Parlamento autonómico con todos los diputados" en busca de la estabilidad: "Cuantos más se sumen, mejor". En un panorama en el que Vox se frena en las encuestas –después de las expulsiones como la de su otrora líder regional, José Ángel Antelo– y el PP se mantiene, López Miras considera, "como un ciudadano más", que "la gente no quiere líos": "Cuando los partidos están preocupados de cuestiones internas, no tienen tiempo de preocuparse de la gente y de solucionar los problemas".

El líder del ejecutivo autonómico ha mencionado "el barómetro de esta semana, que situaba al PP en el 43,8% del voto, que está muy bien": "Lo que viene a decir es que la gente no quiere líos, quiere estabilidad. Y ahora mismo, el único partido capaz de dar estabilidad es el PP".

López Miras ha lamentado que esta inestabilidad "generada por otros partidos" es "frustrante", y lo ha ejemplificado con la ley de vivienda, "un problema generado por Pedro Sánchez: antes de Sánchez, la vivienda era el problema número dieciséis". El presidente regional ha explicado que "conseguimos aprobar un decreto en el gobierno de la Región de Murcia y pactar con Vox que se aprobase esa ley para poder construir 25.000 viviendas en la Región de Murcia". Sin embargo, "llegan estos líos y se para la negociación". "Es frustrante: los líos de otros partidos perjudican no sólo la hoja de ruta de un gobierno, sino oportunidades de muchas familias, en este caso, de muchos jóvenes", ha insistido.

Regularización de inmigrantes

En relación con la inmigración, López Miras ha denunciado que "el proceso de regularización ha sido un desastre total", subrayando además que quienes más lo están sufriendo son los ayuntamientos. En este sentido, para ilustrar los problemas administrativos generados por el Ejecutivo con este iniciativa, el presidente de la Región de Murcia ha descrito las colas de personas que rodeaban los edificios públicos de la región, dado el "colapso de todos los servicios municipales".

Así las cosas, ha asegurado que "el problema de esto, más allá de la política migratoria de España, que no existe –y creo que la inmigración requiere de control–, es que no se ha llevado a cabo por el Gobierno de España porque fuera necesario o porque hubiera una demanda de puestos de trabajo, sino por una cuestión estrictamente política". De este modo, ha señalado que la regularización puesta en marcha por el Ejecutivo responde a los "intereses políticos procesales" del Gobierno.

De hecho, el presidente de la Región de Murcia ha subrayado que, en un contexto donde, según las encuestas, el PP gana terreno al PSOE, el Gobierno ha querido recurrir a esta iniciativa "como cortina de humo para tratar de tapar todo lo que rodea a Pedro Sánchez".

Asimismo, respecto a los problemas derivados de la inmigración masiva, López Miras ha enfatizado que las diferencias culturales pueden suponer un factor de desestabilización que lleve a una mayor inseguridad si las personas que llegan a una región concreta no respetan la libertad del resto de ciudadanos. De este modo, no ha dudado en señalar la religión como uno de estos elementos fundamentales que explican las diferencias culturales y la aparición de conflictos en la sociedad.

"Apostamos por la igualdad y la libertad de todos, y vemos que obligar a una mujer a ir tapada no es hacerla libre", ha aseverado el presidente de la Región de Murcia tras ser preguntado sobre el burka y las dificultades que genera en materia de seguridad, insistiendo en que "no vale que digan que es su elección, porque entonces la víctima es ella", defendiendo que "no podemos ceder ante ello". De hecho, ha querido destacar que "nos ha costado muchos siglos alcanzar nuestra cultura, nuestras libertades y el respeto entre hombres y mujeres", asegurando que "aquí puede vivir quien quiera pero respetando siempre la libertad de todos".

Potencial económico de Murcia

Otra de las cuestiones por las que ha sido preguntado López Miras durante la entrevista ha sido el potencial económico de la región y la política tributaria del gobierno autonómico. Concretamente, el presidente de la Región de Murcia ha detallado que "una de las grandes preocupaciones de los autónomos es que no se pueden poner enfermos".

Así, ha explicado que, dentro de su estrategia de autónomos, el gobierno de Murcia ha aprobado "algo tan necesario como que, durante los dos primeros meses de baja de un autónomo por accidente o enfermedad, la cuota se la va a pagar el gobierno de la Región de Murcia". De este modo, López Miras ha explicado que, de este modo, "se aprueba una línea de ayudas de 2 millones de euros, ampliables si fuera necesario".

Por otra parte, tal y como ha destacado López Miras, "otra de las medidas que hemos aprobado esta semana, en línea con nuestra política de empleo, es la posibilidad de que durante los primeros seis meses del primer trabajo de los jóvenes, el gobierno de la Región de Murcia va a sumir los costes laborales de ese empleo". Con todo, en materia impositiva, el presidente murciano también ha recordado que en Murcia "fuimos los primeros en bonificar el impuestos sobre las donaciones de tercer grado, entre tíos y sobrinos".

"En España, si se gestiona bien, sobra agua"

López Miras ha destacado que "en España, si se gestiona bien, sobra agua", y que el nuevo plan hidrológico debe "garantizar la infraestructura suficiente" para que las CCAA tengan el agua que necesitan. "Tiene que ser muy frustrante", ha dicho, "ser un agricultor en algunas CCAA en las que estás viendo cómo a las puertas de tu finca agrícola está pasando un río supercaudaloso y, en los últimos treinta años, han sido incapaces de hacer una sola infraestructura para que puedas utilizar ese agua".

También se ha referido a su relación con el ministro de Transportes, Óscar Puente: "La interlocución, cuando viene, es bastante fluida. Pero no tenemos AVE, que es lo importante. Y, todavía peor, es que nos dejaron sin tren, sin cercanías, a los lorquinos. Rompieron la vía, nos quitaron el tren, un medio muy importante para ir a Murcia o a otras ciudades".