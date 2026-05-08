El alcalde de Lorca en esRadio: "Tenemos el campo más tecnificado de Europa y el que más rendimiento produce"

Federico Jiménez Losantos ha entrevistado esta mañana en esRadio al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar. Fulgencio Gil ha recordado que la Semana Santa de Lorca "es única en el mundo, porque en ninguna otra participan casi 2.000 figurantes, 450 caballos; se pueden ver las escenificaciones más reales sacadas prácticamente de las películas clásicas sobre la Antigüedad, así como la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento".

En Es la mañana de Federico Gil Jódar ha explicado cómo funcionan las cofradías en la localidad de Lorca. Ha recordado que el famoso desfile "nació como un catecismo". "Hay un poco de todo". Por su parte, Federico Jiménez Losantos ha explicado que la parte que concierne al Antiguo Testamento "es la festiva" y la que corresponde al Nuevo Testamento es la de "Pasión".

De la tradición a la economía

Más allá de las manifestaciones culturales y religiosas de Lorca, el alcalde ha subrayado la importancia de la costa y ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Sara Aagesen, de intentar destruir el poblado de pescadores que llevan más de 250 años en Puntas de Calnegre. "Cómo no, el Ministerio de Transición Ecológica quiere cerrar las casas", ha afirmado. También ha añadido que se trata de un lugar que "es una maravilla, con una paz absoluta y aguas totalmente cristalinas, así como una reserva biológica y marina impresionante". Ha advertido que defenderá en el Senado su pervivencia.

Las consecuencias del terremoto que azotó a Lorca ha formado parte de la conversación. Al respecto, Gil Jódar ha apuntado que en "hace casi cinco años que empezaron las obras del AVE y nos hemos convertido en una isla, pues ha provocado un gran perjuicio porque había un tráfico muy intenso de Águilas con Murcia". "Nos comunicábamos con el centro de España y estas obras son interminables", ha agregado. Además, ha contado que, tras una reunión con Adif, "me dijeron que el año que viene será el año del cambio, pero yo creo que va para largo". Asimismo, ha explicado que "Lorca es una ciudad muy vital".

Una ciudad en expansión

En cuanto a la economía de Lorca, el alcalde ha comentado que "la mitad de nuestra economía gira en torno al sector agroalimentario". Un sector que, al mismo tiempo, "es el más tecnificado de toda Europa y el que más rendimiento económico produce". "Somos la despensa de Europa", ha añadido. En ese sentido, Federico Jiménez Losantos ha recordado, a propósito sobre la eficiencia hídrica, que consume "el 3% del agua y el 25% de exportación".

Federico Jiménez Losantos ha subrayado en que "Lorca es una ciudad en expansión". Un hecho que, al mismo tiempo, "suele significar deuda". Sobre ello, Fulgencio Gil Jódar ha respondido que "hemos obrado un milagro económico". "A día de hoy la deuda apenas llega a los 30 millones de euros", ha aseverado.

Por último, ha analizado los retos para los próximos años: "En este mandato hemos desarrollado un plan de obras muy potente en las pedanías, pero el problema que tiene Lorca es llevar los servicios a las pedanías, ya que hay 100 kilómetros entre los puntos más distantes", ha comentado. "Requiere un esfuerzo muy importante", ha concluido.