El truco de magia de Jorge Blass en esRadio que ha dejado a Federico sin palabras

El mago Jorge Blass ha visitado el programa Es la Mañana de Federico para conversar con Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Emilia Landaluce. Lo que comenzó como una entrevista sobre la nueva temporada del Circo Price terminó con un desafío a la lógica que dejó al director del programa exclamando su ya icónico "me quito el cráneo" ante lo que parecía un milagro matemático y digital realizado en directo.

Bajo la dirección de Jorge Blass, el Festival Internacional de Magia de Madrid alcanza su decimosexta edición consolidado como el evento de referencia mundial en la capital. "Estrenamos ayer con toda la emoción, la verdad, porque fue un acto muy bonito, y vino el alcalde y le dio un premio a Anthony Blake", ha explicado Blass, subrayando que el show de este año reúne a los mejores campeones del mundo en diversas disciplinas.

El ilusionista ha detallado cómo la magia ha tenido que evolucionar ante las nuevas sensibilidades: "Ya eso de meter a una mujer en una caja, hacer cuchillos o hacer aparecer palomas, pues ya... ahora hay una sensibilidad nueva que es normal y nos hemos adaptado". Sin embargo, el propio Blass se atreve este año con un homenaje al gran Houdini realizando la famosa Metamorfosis: "Es un juego que normalmente se hacía en un escenario, lejos, con telones de fondo... y ahora lo hacemos en el medio de la pista del Price rodeados 360".

"Dramagia" y el arte de rejuvenecer en escena

Uno de los momentos más destacados del festival, según ha relatado el mago a Isabel González, es la actuación de la australiana Calista Sinclair. Blass ha descrito su número como "un movimiento que se llama la Nobel Magí y es como la magia teatralizada".

En este acto, la artista comienza la representación como una anciana y, ante los ojos del público, va rejuveneciendo: "Se transforma su vestuario, su cara con transformismo pero con magia también y va pasando por todas las etapas de la vida de una mujer y es como un Benjamin Button pero en la realidad". Blass ha confesado que, al descubrir este número en Italia, "me caían las lágrimas, digo, pero esto es algo extraordinario".

El truco del móvil: el acrónimo perfecto de esRadio

El momento de máxima tensión y asombro se produjo cuando Blass pidió a Isabel González su teléfono móvil personal. Tras asegurar con humor que "no soy de la UCO", el mago inició un proceso de selección aparentemente aleatorio. Pidió a los colaboradores que navegaran por Wikipedia pinchando en enlaces azules para saltar de un concepto a otro.

Los términos elegidos por los intervinientes fueron los siguientes:

Cobre Dinosauria Algoritmos Drama Levadura Biodiversidad Átomo

Antes de empezar, Emilia Landaluce había elegido el número cinco lanzando un "dado imaginario". Al finalizar la lista, Blass pidió comprobar la quinta letra de cada palabra seleccionada. El resultado fue un prodigio de precisión: "Hay una E, una S, una R, una A, una D, una I y una O. Hemos creado esRadio exactamente el acrónimo perfecto".

Federico Jiménez Losantos, visiblemente impactado, no pudo contener su entusiasmo: "Me quito el cráneo con el teléfono de Isabel eres un genio", rindiéndose ante el talento de un mago que ha conseguido, una vez más, que la realidad parezca una ilusión.