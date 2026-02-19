El horror de la mutilación genital femenina, tratado en Madrid: "La mujer más joven tenía 15 años"

La directora de la consulta pionera y única en Madrid de atención a mujeres con mutilación genital, Carmen Gutiérrez, ha declarado este jueves en Es la mañana de Federico de esRadio que ha atendido a más de 150 pacientes que han sufrido semejante barbaridad y que el número de casos es creciente: "Tenemos más pacientes somalíes que hace unos años, de Guinea o de Sudán. Depende del tema político en el país de origen".

Gutiérrez dirige una unidad que puso en marcha el Hospital Doce de Octubre de Madrid en 2019: "Debido a la situación geográfica que tenemos y a la población que atendemos, vimos que teníamos más mujeres que procedían de países de alta prevalencia de la práctica. Es difícil abordar el tema, es muy sensible, muy íntimo. Muchas veces, las mujeres no asocian los síntomas que tienen ahora con la práctica que sufrieron en la infancia. A veces, se lo hacen con pocos meses de vida; otras veces, más mayorcitas, pero muchas no recuerdan lo que se les hizo".

La ginecóloga ha declarado que estas mujeres entran en España, sobre todo, por Canarias, Andalucía o Madrid, y son jóvenes: "La más joven fue de quince; la mayor, de 54. La media de edad suele ser treinta". Gutiérrez ha detallado que "las pacientes que vemos en nuestra comunidad son mujeres que llevan poco tiempo" en nuestro país y que suelen llegar tras un "flujo migratorio lento", en el que son "víctimas de múltiples violencias: mutilación, matrimonio forzoso, violaciones…".

La directora de la unidad especializada en mutilación genital del Doce de Octubre ha subrayado la importancia de la prevención en España: "Si –la niña– no la ha sufrido y va a viajar al país de origen, debe pasar a la consulta del pediatra. Existe desde hace años un compromiso preventivo. Es un documento que no tiene validez jurídica pero compromete a la familia a que permita explorar a la niña a la vuelta de ese viaje con el fin de informarle y dejar constancia de las consecuencias físicas y legales". Ese documento es recomendable, pero "no es obligatorio ni vinculante".

Gutiérrez ha contado que, en ocasiones, cuando la familia está en su país de origen, no quiere que a su niña le mutilen los genitales, pero se hace "en contra de la voluntad de los propios padres" por "la presión social del grupo o el sentimiento de pertenencia". Algunas de estas familias "no vuelven a traer a la niña".

Una aberración que sufren 200 millones de mujeres

Gutiérrez ha señalado que 200 millones de mujeres en el mundo sufren esta aberración, una "práctica no médica cuya función es lesionar los genitales externos femeninos a edades muy tempranas" que se sustenta en motivos culturales, como la "sensación de pertenencia a un grupo", la creencia de "que mejora la fertilidad", además de ser "un modo de controlar la castidad de las mujeres".

La ginecóloga ha dicho que "es verdad que muchos países africanos lo persiguen" y que "el problema fundamental es la falta de información en los lugares donde se hace": "No lo hace cualquiera. Lo hace una mujer que puede ser la partera, una mujer de peso, con lo cual, le da empaque, ritualidad, legitimidad". En cualquier caso, "no son sanitarios. Utilizan cualquier objeto cortante para todas las niñas".

Gutiérrez urge a tratar este asunto con "educación básica, no desde el ámbito sanitario, desde el social, para que sepan que esa práctica no es buena para ellas ni para sus hijas". Su labor fue premiada por la CAM en la XIV edición de los Reconocimientos 8 de marzo que otorga el Gobierno regional.