Captación de jóvenes con IA y en chats de videojuegos: las nuevas vías de los islamistas para reclutar

Este martes supimos que las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dejado 112 detenidos –12 de ellos, en otros países– por delitos relacionados con el islamismo. Es el dato más alto desde los 131 arrestados en 2004, año en el que comenzó a publicarse este balance oficial. Cataluña volvió a ser la región de España con mayor número de detenidos por este tipo de delitos, con 33 arrestos, seguida por la Comunidad de Madrid, que ha sumado 13.

Este viernes, la portavoz del sindicato policial Jupol, Laura García, ha analizado este viernes este preocupante incremento durante una entrevista en Es la mañana de Federico, de esRadio: "Las cifras son bastante llamativas. No estamos hablando de cualquier delito: hablamos de un delito de terrorismo", ha subrayado.

Para García, este aumento es "muy peligroso y, lógicamente, habrá más personas que seguirán siendo detenidas en el futuro", ha advertido. La portavoz de Jupol ha señalado que uno de los grandes problemas está relacionado con la inmigración irregular, ya que "no saber quién entra, cuál es su pasado o qué intenciones tiene" dificulta enormemente la labor policial. Esta situación, ha añadido, favorece la aparición tanto de "lobos solitarios" como de células terroristas organizadas.

En este contexto, Cataluña concentra un número especialmente elevado de detenidos. "Muchos están asentados en Cataluña porque es donde más población musulmana se concentra".

Captación en videojuegos

La portavoz de Jupol ha insistido en la creciente presencia de lobos solitarios, una estrategia que, según ha explicado, dificulta la detección de atentados. "Lo que pretenden estas organizaciones es expandir su mensaje radicalizado y es más difícil de detectar cuando una sola persona atenta", ha afirmado.

Además, ha alertado del uso intensivo de las nuevas tecnologías para captar a jóvenes. "Están aprovechando las redes sociales, incluso las de videojuegos, porque es donde se encuentran los jóvenes, que son más fáciles de manipular", ha explicado. En muchos casos, ha añadido, se trata de menores de 14 años, que además son inimputables. "Hay videojuegos que tienen chats y esta gente sabe que puede enviar mensajes desde ahí. Se crean un usuario y van lanzando mensajes muy radicalizados para que vayan calando".

Sobre la capacidad de respuesta del Estado, García ha reconocido que "la seguridad cero no existe", pero ha defendido el trabajo de los cuerpos policiales. "Los servicios de información de la Policía Nacional son un referente a nivel internacional", ha asegurado, aunque ha advertido de que la llegada de la inteligencia artificial permite a estas organizaciones "acelerar y expandir la creación de mensajes radicales".

Por último, la portavoz de Jupol ha reclamado mayor transparencia informativa hacia la ciudadanía. "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que sucede en sus calles. No se trata de alarmar, sino de informar", ha señalado, comparando la amenaza terrorista con otros delitos graves que requieren alertar a la población para que tome precauciones: "Si sabemos que hay un individuo que está raptando niños en una zona determinada, habría que avisar a la población para que tome sus precauciones. Esto mismo pasa con un delito tan grave como el de terrorismo".