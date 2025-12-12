Marcos Cohen: "Hay que hacer las preguntas incómodas que nadie quiere hacer en la Administración"

En el programa especial de esRadio Federico Jiménez Losantos ha entrevistado a Marcos Cohen, fundador de la consultora Cumbre 8, una empresa con sede en Canarias especializada en transformación digital, simplificación de procesos públicos y aplicación de inteligencia artificial en la administración.

Cohen ha comparado la burocracia en las instituciones públicas con una "hiedra" que crece de forma orgánica y de la que los propios funcionarios son "víctimas". En la conversación, ha detallado su enfoque para modernizar la administración, especialmente en contextos insulares como el canario, combinando conocimiento profundo del territorio, gestión de fondos europeos e inteligencia artificial aplicada a problemas concretos.

El consultor ha explicado el origen de la ineficiencia: "Todas las organizaciones, sean privadas o públicas, generan ineficiencias de manera orgánica, simplemente porque alguien decidió que 'no me manden un correo, lo prefiero impreso'". La solución, según él, pasa por auditar los procesos y tener el valor de "hacer las preguntas incómodas que nadie quiere hacer". Sin embargo, advierte de la complejidad del sector público: "Hay que conocer la idiosincrasia, las fuerzas, las dinámicas de la parte política y de la parte funcionarial".

Respecto a la inteligencia artificial, ha destacado su trabajo con la Dirección General de Comercio y Consumo de Canarias, donde la IA ayuda a gestionar un gran volumen de hojas de reclamaciones manuscritas. "Más del 75% se solucionan de manera automática", afirmó, aunque matizó que "siempre tiene que haber un validador humano detrás".

Finalmente, Cohen ha revelado una campaña impulsada desde su empresa para que la bandera de Canarias incluya a La Graciosa como octava isla. "Queremos forzar, a través del sentimiento y del arraigo, ¿por qué la bandera no la reconoce?", se preguntó. Recientemente, el Gobierno canario anunció el inicio de trámites para estudiar el cambio de bandera e himno.