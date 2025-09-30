Omella, al sacerdote que puede ser condenado por criticar al islam: "Si entras en la cárcel, iré a visitarte"

El padre Custodio Ballester ha atendido este martes a Es la mañana de Federico de esRadio cuando estaba "a punto de salir a Málaga", donde este miércoles será juzgado por criticar al islam en el programa La Ratonera Digital y en un artículo en la web religiosa Germinans Germinabit, donde señalaba: "No nos engañemos, el islam de hoy y de siempre, que es lo que estamos intentando cohonestar con el cristianismo, con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a todos aquellos que se niegan a reconocer a Alá, y a Mahoma como el último y definitivo profeta de Dios".

La asociación Musulmanes contra la Islamofobia, con sede en Cataluña y receptora de subvenciones públicas, lo denunció por un supuesto delito de odio y discriminación hacia el islam, y la que fiscal de delitos de odio de Málaga, María Teresa Verdugo, pide para el sacerdote tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer la enseñanza.

Este martes, Ballester, cura de la Archidiócesis de Barcelona, ha declarado en esRadio que, "públicamente, el obispado como tal, no ha dicho nada", pero sí le ha llamado el cardenal Juan José Omella: "Me llamó la semana pasada. Me preguntó cómo estaba, si estaba tranquilo…, y me dijo: ‘Veo que eres un hombre de lucha. Si te meten en la cárcel, iré a visitarte’". El sacerdote le ha restado hierro a semejante sandez: "Es un hombre que tiene estos chascarrillos, esta manera de hablar. Agradecí que me llamara y que me diera unas palabras de ánimo a su estilo".

Ballester ha contado que le defiende el abogado Javier Rodrigálvarez, "que es feligrés", y que nunca le ha interrogado la fiscal Verdugo: "Imagínese la urgencia que tiene este delito, que está ocho años pendiente de resolución, desde 2017".

El sacerdote ha declarado que sus afirmaciones sobre el islam no son gratuitas: "Lo que digo no es porque se me haya ocurrido. Lo he leído, se lo he escuchado a especialistas y a ellos mismos. ¿Que el islam quiere arrasar con la civilización occidental? Pues sí, lo dice el Corán mismo. Que hay que luchar contra los asociadores, que son los que unen la divinidad con Jesucristo, que hay que darles en el cuello y acabar con ellos si no se convierten o pagan el impuesto".

El "miedo al poder" de la Iglesia catalana

Preguntado por el estado de la Iglesia en Cataluña, Ballester ha concretado en Barcelona, que "es tan grande, que siempre hay algunas florecitas a las que ir a picar": "Hay párrocos, en parroquias casi todas de periferia, que llevan bien su parroquia, predican la doctrina católica y tienen respuesta de la gente. Pero son casos puntuales".

El sacerdote ha denunciado una "situación en la que se tiene miedo al poder porque nos puede quitar la subvención para arreglar la catedral, nos pueden quitar el 0,7… Y luego, esa capacidad que tiene la Iglesia para nombrar funcionarios sin oposición para las clases de Religión. Todo ese gran tinglado pesa tanto encima de los obispos que los paraliza". Ha señalado al independentismo como "una idolatría" y ha lamentado que, ante la legión de curas independentistas, "en Barcelona se puede" elegir a qué iglesia ir, pero "en los pueblos, se tienen que aguantar".