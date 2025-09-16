Vive en directo 'Es la Mañana de Federico' desde Madrid el 26 de septiembre

Los oyentes de esRadio tienen una cita muy especial en Madrid: el próximo viernes 26 de septiembre, el programa Es la Mañana de Federico se emitirá en directo desde el histórico Teatro Amaya (P.º del Gral. Martínez Campos, 9).

Federico Jiménez Losantos y todo su equipo ofrecerán un programa único, con entrevistas exclusivas, análisis en profundidad y muchas sorpresas que podrás vivir en persona. Una ocasión irrepetible para sentir la radio en vivo, compartir la energía del equipo y disfrutar junto a otros oyentes.

La emisión comenzará a las 08:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo, por lo que te aconsejamos llegar con antelación.

¡Te esperamos el 26 de septiembre en el Teatro Amaya de Madrid!