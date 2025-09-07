Tertulia especial 'Es La Mañana de Federico': la provincia de Buenos Aires vota entre Milei o el regreso del peronismo

Más de 14 millones de argentinos, que residen en la provincia de Buenos Aires, acuden este domingo a las urnas para decidir quiénes serán los 46 diputados, 22 senadores, concejales y consejeros escolares que les van a representar durante los próximos años. Una jornada electoral que concluirá a última hora de este domingo (hora española) y cuyos resultados no serán conocidos hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes.

Es la Mañana de Federico, el programa que presenta y dirige Federico Jiménez Losantos en esRadio, tendrá este mismo lunes una tertulia especial dedicada a esta trascendental jornada electoral argentina, para valorar qué significa el sentido del voto emitido en la provincia de la capital argentina y las consecuencias que puede traer asociadas. En la misma van a participar Carlos Pagni, periodista argentino del diario La Nación, Luis Balcarce y José Alejandro Vara.

Estos comicios son trascendentales al ser la primera cita electoral que se produce en Argentina desde que Javier Milei alcanzase la presidencia del país el 10 de diciembre de 2023. Las encuestas pronostican un resultado muy ajustado en las secciones en juego entre La Libertad Avanza, la formación afín al presidente argentino, y Fuerza Patria, la formación que representa el peronismo kirchnerista.