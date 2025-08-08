Lorena Roldán: "Sánchez está haciendo todo lo posible para que Puigdemont regrese"

Se cumple un año desde que el golpista Carles Puigdemont reapareciera en Barcelona, en un acto frente al Arco de Triunfo, el día de la investidura de Salvador Illa. El golpista se fugó de España por segunda vez tras concluir una visita que había anunciado durante meses. Doce meses después de semejante infamia, la portavoz adjunta del PP en Cataluña, Lorena Roldán, ha declarado este viernes, en Es la mañana de Federico de esRadio, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está haciendo todo lo posible para que Puigdemont regrese", y que la Ley de Amnistía no es más que "un pacto entre políticos que se sirven el uno al otro".

La también senadora en Cortes por designación autonómica ha dicho que, el pasado 8 de agosto, se escenificó "un desafío al orden constitucional delante de todos, con Sánchez mirando a otro lado". Roldán ha recordado que, entonces, circulaba el rumor de que Puigdemont estaba en Barcelona: "A nadie se le escapa que los servicios de inteligencia y el Gobierno de España estaban al corriente de los movimientos de Puigdemont". La portavoz popular ha subrayado lo evidente: "Aquello no fue nada improvisado: había un acto organizado que coincidía con el pleno de investidura, para no darle protagonismo a Illa".

Roldán se ha referido a la cobardía de Puigdemont: "A pesar de esa bravuconería aparente, también, a mi entender, es alguien muy cobarde: ha decidido fugarse de la justicia, no asumir consecuencias de sus propios actos". Un cobarde muy necesario para el presidente del Gobierno: "Está haciendo todo lo posible para que Puigdemont regrese. Lo hemos visto con la Ley de Amnistía. Las últimas decisiones de Conde-Pumpido nos han causado mucho estupor. Es un pacto entre políticos que se sirven el uno al otro. Dada la delicada situación de Sánchez en el ámbito judicial, Puigdemont la aprovecha, vuelve a dar una vuelta más en ese chantaje, y Sánchez cede".

¿El yerno ideal?

Roldán valora negativamente el primer año de gobierno de Salvador Illa en Cataluña: "Le pongo un suspenso. Las políticas de Illa son, prácticamente, las mismas de Aragonès y de Puigdemont. Son políticas separatistas puras y duras". Reconoce que el presidente autonómico, al que en el PP catalán "calificamos como el yerno perfecto", "guarda mucho las formas", pero, "cuando uno rasca un poco en esa imagen idílica, uno se da cuenta de todo lo que hay detrás: más cesión al separatismo y más mentiras". "Illa es la marca blanca de Pedro Sánchez, cuida más las formas, pero no pasa de ahí", ha añadido.

Además, la portavoz adjunta del PP de Cataluña ha declarado que el de Huawei "es un asunto muy turbio": "Illa también se ha reunido con Huawei. Estamos en periodo inhábil, pero, en cuanto retomemos la actividad parlamentaria, este será uno de los puntos que investigaremos".

Finalmente, ha considerado que el PP no debe pactar con Junts… desde su "opinión personal": "Después de todo lo que hemos visto con Puigdemont..., con este señor no se puede ir ni a heredar. Para mí, Junts es una línea roja. Son personas que han demostrado que no son de confianza, que no quieren el bien para Cataluña ni para el resto de España. El proyecto del separatismo es romper España".