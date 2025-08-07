Sayas: "Vamos a poner al PNV en su sitio, es el sostén de Sánchez, nadie espera otra cosa"

El diputado del PP por Navarra Sergio Sayas ha lamentado este jueves, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, que la presidenta de Navarra, María Chivite, salvada por EH Bildu y Geroa Bai de acudir a la comisión de investigación por los contratos de Santos Cerdán, "lleva semanas desaparecida, cuando debería llevar semanas dimitida". La mayoría de la comisión, integrada por once parlamentarios, también rechazó la comparecencia de la expresidenta regional, Uxue Barkos, y de Ramón Alzórriz, ex número dos del PSN.

Según Sayas, Barkos, Chivite y Bildu, "en sus gobiernos, han tenido protagonistas de la trama de Santos Cerdán": "No hay que olvidar que la adjudicación de contratos empieza con un gobierno de Uxúe Barkos". El diputado del PP ha dicho que "a todos les interesa tapar la corrupción de la que son protagonistas" y ha lamentado las exclusiones de Chivite y de la actual ministra de Migraciones, Elma Saiz, que antes fue consejera de Economía en el Gobierno foral: "Es un escándalo y, por supuesto, tiene que venir". ¿Pedirá el PP la comparecencia en el Senado de Saiz y Chivite? "Estudiaremos esa posibilidad".

Sobre la entrevista que Santos Cerdán concedió el martes a La Vanguardia, Sayas ha señalado que "es un aviso de que está dispuesto a hablar y a hacer entrevistas", "un elemento de preocupación más para el PSOE". Además, ha destacado que el que fuera secretario de Organización de los socialistas "responde tibiamente a la pregunta de la financiación ilegal del PSOE" y, "por último, señala al PNV cuando dice que Antxon Alonso medió con el PNV para la investidura".

Sayas se ha referido a los escándalos que afectan al PSN: "Es indignante que el PSOE se sostenga en el Ayuntamiento de Milagro con el voto de una persona que es la hermana de Santos Cerdán, con la información que estamos conociendo". Sin embargo, en su opinión, "lo más grave es el pacto entre Bildu, PNV y María Chivite para tapar todo y que no nos enteremos de nada".

El diputado del PP ha recordado que "Sánchez no sigue siendo presidente sólo por el hecho de que tenga una nauseabunda falta de escrúpulos", y ha apuntado contra sus socios: "Van al Congreso a dar clases de ética política, cuando son ellos los que están sosteniendo la corrupción del señor Sánchez. Y, en algunos casos, como el PNV, puede que sean responsables".

En concreto, el PNV "debe dar muchas explicaciones sobre Servinabar y sus relaciones con Antxon Alonso". ¿Pactaría Feijóo con los nacionalistas vascos si necesitara sus votos? Respuesta de Sayas: "Siempre que el PNV ha podido elegir un gobierno, lo ha hecho de la mano del PSOE. Vamos a poner al PNV en su sitio: es el sostén de Sánchez. Nadie espera otra cosa del PNV. No creo que el PNV le vaya a dar los votos al PP. Me parece un escenario irreal".