Jucil carga contra el Gobierno por la crisis del Río Tajo: "Alguien no ha hecho su trabajo"

Tras varios días pendientes del desarrollo de la crisis del Río Tajo, hay novedades en el caso y es que finalmente ha sido Senegal quien se ha ofrecido a acoger el desembarco de esos 168 inmigrantes que Mauritania se negaba a rescatar. Recordemos que todo comienza con la patrullera Río Tajo rescatando un cayuco que parte de Senegal con 168 personas a bordo. Tras esto, son trasladados hasta aguas de Mauritania, pero este país se niega a acogerles alegando que no pertenecen al mismo. Sin embargo, según ha explicado el portavoz de Jucil, Agustín Leal, en Es la Mañana de Federico de esRadio, si atendemos a la legislación vigente "el derecho internacional exige que se acerque a estas personas al puerto más cercano, que en este caso era el de Nuabidú".

Ante toda esta situación, se produce un enorme enfado en el seno del instituto armado, que no comprendía la parálisis de las autoridades españolas, tras casi una semana fondeados frente a las costas de Mauritania. Agustín Leal ha dicho que la resolución, aunque ha tardado, les permite ver "la luz al final del túnel. Un túnel en el que llevamos desde el fin de semana". Además, reconoce que tras tantos días de inacción "parece como si nuestros servicios especiales o el Ministerio no trabajase los fines de semana". Reconoce que al contar con una resolución, la sensación es de "calma tensa". Agustín Leal ha explicado también en esRadio que tras dos motines, se amenazó con hacer otro "si no se les llevaba a las costas europeas, concretamente a las Islas Canarias".

Es necesario recordar que desde el año 2016 España paga 10 millones a Mauritania para que ayude a contener la inmigración ilegal y lo cierto es que, en general, la colaboración es positiva. No obstante, en este caso el portavoz de Jucil reconoce que "por el momento desconocemos por qué ha sucedido todo esto". Ha añadido, igualmente, que "es todo política y alguien no ha hecho su trabajo".