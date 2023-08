CSIF denuncia que la oferta de empleo sanitario del Gobierno no resolverá ningún problema porque está mal hecha

El Ministerio de Sanidad presumía estos días de la nueva oferta de plazas aprobada por el Gobierno en formación sanitaria especializada. En concreto se trata de una oferta de 11.607 plazas. No obstante, este incremento del que presume el Ejecutivo, tiene algunos puntos que concretar. Los profesionales del sector hablan de estas cifras y por ello el presidente del sector sanitario del CSIF, Fernando Hontangas, ha visitado Es la Mañana de Federico de esRadio para hablar sobre esta situación. El presidente del sector sanitario del CSIF ha explicado que la distribución plazas "no es la correcta porque tenemos especialidades con un exceso de oferta y otras con un alarmante déficit de ofertas". Además, ha enfatizado en que no se está dando "una política o demografía médica para saber cuántos médicos van a faltar y de qué especialidades". Esta situación se verá incentivada, según comenta, ya que se producirá la jubilación de muchos médicos y habrá paro en algunas especialidades.

Respecto al problema de la demografía que mencionaba, denuncia que los gobiernos de los últimos años no han llevado a cabo "una verdadera política de demografía médica y de demografía de personal sanitario para solucionar esto". Para revertir esta situación, reconoce que les gustaría "poder trasladar propuestas al Ministerio de Sanidad, porque llevamos más de un año pidiendo un monográfico sobre este tema que de momento no ha sucedido". En las conversaciones con el Ministerio de Sanidad, Hontangas ha hecho especial hincapié en la figura del tutor y en la necesidad de incentivar a estos para que haya más especialistas: "Si a los tutores no se les incentiva, habrá cada vez menos especialistas" y afirma que a esto hay que sumarle que "las condiciones sociolaborales de un médico que esta formándose son paupérrimas".

Entre las especialidades que cuentan con un mayor déficit ha puesto como ejemplo a los médicos de familia, análisis clínicos o medicina del trabajo. Destaca que "en pandemia hemos visto como los servicios de prevención no han tenido médicos de trabajo suficientes y estos son trabajos que deben ser potenciados". Por su parte, entre algunas de las especialidades con superávit ha señalado las del aparato digestivo, oncología medica y cardiología. Hontangas ha explicado en esRadio que gracias a estudios como el de la Universidad de Canarias les es más fácil saber "dónde va a haber exceso y déficit de especialistas". Existe el caso también de profesiones donde se está incrementando mucho el número de especialistas, como sucede en enfermería familiar y comunitaria y afirma que, por desgracia, "no hay plazas en el sistema nacional de salud para absorber a todos estos especialistas", ya que, como bien ha explicado, "no hay una política desde hace casi 20 años de demografía de personal sanitario. Esto lo estamos pagando".

Además de ese déficit existente en ciertas especialidades, como las ya mencionadas, se ha hablado también de la situación que se vive en algunas cárceles españolas, haciendo referencia al artículo sobre el déficit de facultativos en las prisiones de Carlos Cuesta en Libertad Digital. La situación se concreta en la cifra de 336 vacantes de 525 plazas, es decir, más de la mitad. Y es que según ha apuntado Fernando Hontangas "las posibilidades de unidades docentes cercanas donde pueda formarse un médico de prisiones no son las ideales. De este modo, está claro que "no se potencia que vayan médicos a las prisiones".