Noticias del sector: El 22,45% de la superficie marina española será área protegida

1.- El 22,45% de la superficie marina española será área protegida desde este miércoles 8 de octubre después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este martes la Orden ministerial por la que se aprueba la propuesta para la inclusión de cinco espacios marinos protegidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 y se declara una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas.

De esta manera, declara como LIC de la Red Natura 2000 el Montes submarinos del canal de Mallorca, los Montes submarinos y campo de 'pockmarks' del Seco de Palos, el Sistema de Cañones Tributarios de Capbretón, los Bancos y Gargantas del Mar de Alborán; y el Espacio Marino de la Costa Central Catalana, que en este último caso también define como ZEPA.

2.- El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias en España y en Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, ha señalado que el sector está sufriendo un doble impacto desde Estados Unidos: los aranceles y la devaluación del dólar.

Sobre los aranceles, Villafranca ha indicado que "en el momento en que tú trasladas al comercio internacional agroalimentario incertidumbre, tú ya estás haciendo un daño", ya que con el propio anuncio, sin fin fijar tipos ni condiciones, "el comprador se retrae, porque estamos hablando de mercancía que va a salir de España y va a tardar cuarenta días en llegar al puerto. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo si se aplica un arancel? Al final el comprador se para o te pide que asumas los cambios".

Por otro lado, el presidente de las cooperativas ha apuntado que, con la política económica de Donald Trump, "el dólar se ha devaluado más de un 15% y a eso hay que sumarle el 15% de arancel que ha aplicado".

3.- Un total de 64.022 fincas rústicas se compraron en España durante el primer semestre de 2025, lo que refleja el creciente interés de la sociedad por estas propiedades tras la crisis del Covid en 2019, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

Las cifras de compraventa de fincas rústicas continúan siendo más altas que en los años anteriores a la pandemia, y se sitúan como uno de los actos más habituales en los pueblos, junto con la adjudicación de herencias, las rectificaciones de superficie, los testamentos y las donaciones y, en menor medida, los expedientes de dominio o las actas de deslinde y subsanación de discrepancias

4.- La organización de consumidores Facua ha informado de que los alimentos sin gluten son de media un 153% más caros que el resto y ha constatado también diferencias de precios de hasta un 451%.

Por ello, Facua ha pedido a los ministerios de Sanidad y Consumo que impulsen un programa de ayudas económicas para personas con celiaquía, ya que según la entidad, otros países vecinos como Francia, Portugal, Italia o Bélgica conceden ayudas desde hace años al colectivo celíaco para hacer frente a los elevados precios de los alimentos sin gluten.

5.-La Comunidad de Madrid reducirá a un 4% el terreno de la región disponible para la instalación de plantas fotovoltaicas en una maniobra encaminada a proteger los cultivos tradicionales de vid y olivo en la región, así como para salvaguardar el conocido como 'mosaico agrícola-ganadero forestal'.

El Ejecutivo autonómico ha realizado un estudio de tierras donde sí es posible instalar plantas fotovoltaicas sin que esto vaya en detrimento de cultivos productivos de vid y olivo, que además de su beneficio a la economía regional, también sirven como "discontinuidad en el terreno forestal" y en ocasiones "ayudan a poder detener los incendios".

A pesar de que esta iniciativa impedirá la instalación de plantas fotovoltaicas en el 96% restante del territorio madrileño

6.- El pistacho se ha convertido en un cultivo primordial en la provincia conquense, tal y como demuestran las 8.729 hectáreas sembradas de este cultivo que suponen más del 10% de la superficie nacional y que sitúa a Cuenca en una superficie plantada muy superior a comunidades autónomas como Murcia, Extremadura, Madrid o en cifras similares a toda Andalucía.

Este crecimiento ha sido gracias a empresas como Pistacuenca que fue premiada en la segunda edición del concurso Integra 4.0 y que recibió 100.000 euros.

El presidente de Pistacuenca considera que el pistacho es un cultivo con mucho futuro porque se ha adaptado muy bien a la provincia conquense, además, la cosecha de este 2025 está siendo muy buena. Torremocha ha agradecido a la Diputación de Cuenca el apoyo recibido a través de los premios Integra 4.0 porque les dio un impulso muy importante al inicio de este proyecto.