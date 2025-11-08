Menú

En Clave Rural: La gripe aviar y falta de mano de obra paralizan al sector agropecuario

María Santos analiza la prohibición de criar gallinas al aire libre y la crisis laboral estructural del sector.

En Clave Rural

Las nuevas medidas contra la gripe aviar incluyen la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre. | Unsplash/Brett Jordan

