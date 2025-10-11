En Clave Rural: Pendientes del cielo

Últimos audios
- Noticias La Trinchera. Trump confirma que la liberación de rehenes comenzará el lunesEl equipo de La Trinchera repasa las noticias de la semana tras el acuerdo de Paz entre Israel y Hamás, y el Premio Nobel de María Corina Machado
- Editorial de Llamas. Trump logra la paz en Gaza... Y la izquierda rabiaManuel Llamas alaba el acuerdo de paz alcanzado en Gaza gracias a Donald Trump, mientras la izquierda española alentaba a los terroristas de Hamás
- Es Europa 11/10/25Esteban Santos comenta toda la actualidad de la Unión Europea.
- En Clave Rural: Pendientes del cieloMaría Santos repasa la actualidad del mundo agroalimentario que pasa por la incertidumbre meteorológica de esta semana.
- El Tiempo: Los servicios de meteorología ahora ponen nombre a las DANASMaría Santos nos trae el tiempo de esta semana.
- Noticias del sector: El 22,45% de la superficie marina española será área protegidaMaría Santos repasa todas las noticias del sector.
- Breves de actualidad: La CE propone un escudo para proteger a los agricultores europeosRepaso de la actualidad agroalimentaria con Agrobank.
- La amenaza silenciosa del bitcoin: "Muchos estados van a enfrentarse a una situación crítica"Álvaro D. María, autor de La filosofía de bitcoin, alerta a los gobiernos de la UE: "EEUU va a arrasar, Europa se está quedando muy-muy atrás".
- Una Hora Contigo: Aura GarridoAndrés Arconada entrevista a la actriz por La sospecha de Sofía y repasa con ella toda su trayectoria.
- Es Cine: Un bala perdida en una casa llena de dinamita con un torero buscando la suerteSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de Tron: Ares, Una casa llena de dinamita, Bala perdida... y entrevistan a los equipos de La Tregua y La Suerte.
