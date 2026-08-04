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Tertulia de Luis Herrero

Tertulia de Herrero: Marlaska presume de trabajar con Marruecos y sube a 72.000 la cifra de invasores

Esmeralda Ruiz analiza junto a Luca Costantini, Cristina Losada y Maite Loureiro las palabras del ministro del Interior.

En casa de Herrero
Esmeralda Ruiz analiza junto a Luca Costantini, Cristina Losada y Maite Loureiro las palabras del ministro del Interior.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). | A. Pérez Meca / Europa Press

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