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Tertulia de Luis Herrero

Tertulia de Herrero: Hacienda investiga obligaciones tributarias de Zapatero y su familia entre 2021 y 2024

Luis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Marisol Hernández y Carmen Tomás el futuro judicial del expresidente del Gobierno.

En casa de Herrero
Luis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Marisol Hernández y Carmen Tomás el futuro judicial del expresidente del Gobierno.
Spain's former prime minister, Jose Luis Rodriguez Zapatero File November 2nd., 2021. | Cordon Press

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