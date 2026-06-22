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Caso Koldo

Tertulia de Herrero: Ábalos y Koldo, condenados a 24 y 19 años de cárcel por el caso mascarillas

Luis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Inocencio Arias y Raúl Vilas la sentencia del Tribunal Supremo.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Luis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Inocencio Arias y Raúl Vilas la sentencia del Tribunal Supremo.
Europa Press

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