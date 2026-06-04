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Tertulia de Luis Herrero

Tertulia de Herrero: El Gobierno reconoce que la directora de la Guardia Civil mantuvo reuniones con Leire Díez

Luis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Carmen Tomás y Juan Pablo Polvorinos las novedades judiciales que implican al PSOE.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Luis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Carmen Tomás y Juan Pablo Polvorinos las novedades judiciales que implican al PSOE.
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