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Tertulia de Luis Herrero

Tertulia de Herrero: Bolaños, de mostrar su "confianza" en Zapatero a decir que "es el tiempo de la Justicia"

Luis Herrero analiza junto a Luca Costantini, Pilar Gómez y Juan Pablo Polvorinos las novedades que implican al expresidente del Gobierno.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Luis Herrero analiza junto a Luca Costantini, Pilar Gómez y Juan Pablo Polvorinos las novedades que implican al expresidente del Gobierno.
Captura de la entrevista de Jordi Évole a José Luis Rodríguez Zapatero. | La Sexta

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