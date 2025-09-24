Tertulia de Herrero: Peinado comunica a Begoña Gómez que la enviará a un juicio con jurado por malversación

Últimos audios
- Crónica Rosa: María José Suárez aclara su relación con EscassiIsabel González comenta toda la actualidad del corazón con Daniel Carande, Beatriz Miranda y Tico Chao.
- Prohibido Contar Ovejas: Hermana Furia incendia el estudioHermana Furia desata su energía con historias, influencias y canciones que muestran el lado más salvaje y honesto de la música.
- Tertulia de Federico: Sánchez fía su destino al de su mujer y su hermanoRosana Laviada analiza junto a Julián Quirós, Eduardo Inda y Miguel Ángel Pérez cómo será la declaración ante jurado de Begoña Gómez.
- La Bolsa: El Ibex 35 sigue recogiendo beneficios y clava los 15.000 puntosRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: El "lapsus relevante" de María Jesús MonteroSantiago González comenta algunas declaraciones de tonnntos patrios como María Jesús Montero o Pilar Alegría.
- Federico a las 8: Sánchez, Begoña y el juradoRosana Laviada comenta los ataques de Sánchez a los jueces tras el envío de Begoña ante un jurado.
- Un pueblo extremeño que visitarás para conocer su judería, pero te sorprenderá por sus museosEsta semana viajamos a Hervás, el pueblo extremeño conocido por su judería y que ofrece mucho más, y Ecuador de la mano de una invitada muy especial.
- Prensa Económica: Los bulos económicos de Javier RuizRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en los bulos de Javier Ruiz.
- Las Noticias de La Mañana: A Sánchez no le entrevistan por Begoña ni su hermano en EEUURosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad centrada en las declaraciones de Sánchez en EEUU.
- Federico a las 7: Sánchez es La VerdadEl presidente del Gobierno se erige como el principal valedor de Su Verdad. Rosana Laviada junto a Vanessa Vallecillo y Sergio Heras.
