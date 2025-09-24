Menú

Tertulia de Herrero: Peinado comunica a Begoña Gómez que la enviará a un juicio con jurado por malversación

Luis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero y Juan Pablo Polvorinos las novedades judiciales que implican a la mujer de Pedro Sánchez.

En casa de Herrero

MADRID, 24/09/2025.- Fotografía de archivo fechada el 13 de noviembre de 2024, de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación sobre su cátedra en la Asamblea de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto este miércoles que Gómez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación. EFE/Javier Lizón | EFE

