Menú

Tertulia de Herrero: El Gobierno no suelta de la mano al fiscal general pese a sentarse en el banquillo

Luis Herrero analiza con Pilar Gómez y Ana Sánchez la postura el PSOE ante el inminente juicio del Fiscal General, Álvaro García Ortiz.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Luis Herrero analiza con Pilar Gómez y Ana Sánchez la postura el PSOE ante el inminente juicio del Fiscal General, Álvaro García Ortiz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado