Tertulia de Herrero: Asociaciones de jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial

Luis Herrero analiza con Esmeralda Ruiz, Marisol Hernández y Luca Costantini la apertura del año judicial.

MADRID, 18/02/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece ante el Senado para presentar la memoria de la Fiscalía del año 2023 este martes, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca | EFE

