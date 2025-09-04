Tertulia de Herrero: Asociaciones de jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial

Últimos audios
- El Primer Palo (04/09/2025); Programa completo. Gana la selección de fútbol y pierde la de BasketTertulia con Paul Tenorio, Dani Blanco y Sergio Valentín
- La Noche de Cuesta: La diana económica de RalloCarlos Cuesta y Juan Ramón Rallo analizan el impacto del cierre de las sedes de Ryanair en algunos aeropuertos regionales de España.
- Tertulia de Cuesta: El CGPJ plantea levantarse contra García OrtizCarlos Cuesta analiza junto a Cristina Losada y Alejandro Entrambasaguas la apertura del año judicial con el Fiscal General del Estado imputado.
- Carlos Cuesta entrevista al presidente de la APIF, Salvador ViadaCarlos Cuesta entrevista al fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada.
- Entrevista a Joaquín Leyva, funcionario de prisionesEntrevista a Joaquín Leyva, funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP-UGT por la última agresión de un preso marroquí a una funcionaria.
- Carlos Cuesta entrevista al director del equipo Israel Premier-Tech, Óscar GuerreroCarlos Cuesta entrevista al director del equipo Israel Premier-Tech, Óscar Guerrero, tras los ataques sufridos en La Vuelta a España de ciclismo.
- Editorial de Carlos Cuesta: El antisemitismo de La VueltaCarlos Cuesta analiza el antisemitismo registrado en La Vuelta ciclista a España contra el equipo Israel Premier Tech.
- El día en 15 minutos: La UCO ve relación económica entre el patrimonio económico de Ábalos y el de Koldo.Carlos Cuesta y Sandra León resumen toda la actualidad de la jornada.
- Es Salud: 04/09/2025Jaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud.
- Tertulia de Herrero: Asociaciones de jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicialLuis Herrero analiza con Esmeralda Ruiz, Marisol Hernández y Luca Costantini la apertura del año judicial.
