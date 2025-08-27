Menú

Tertulia de Herrero: Madrid recurre al Tribunal Supremo el reparto de los menores extranjeros

Leticia Vaquero analiza junto a Miguel Ángel Liso, Maite Loureiro y Carmelo Jordá la polémica por el reparto de los menores extranjeros.

En casa de Herrero

