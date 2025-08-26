Tertulia de Herrero: Robles recrimina a las comunidades del PP "la falta de prevención" en los incendios

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Mundo Natural: Crema Antiedad Posidonia MediterraneusAna Mateu comenta con Beatriz de la Torre las ventajas de éste producto de Mundo Natural.
- Prohibido Contar Ovejas: Explosión Hair Metal. De Kiss a Mötley Crüe en la Costa Este y Oeste de los 80De la Costa Este a Sunset Strip: repasamos el Hair Metal USA con Kiss, Cinderella, Vixen, Poison, Mötley Crüe y más, de New York Dolls a Buckcherry.
- Tertulia de Federico: ¿Se atreverá algún socio de Pedro Sánchez a retirarle su apoyo?Daniel Muñoz analiza la actualidad política con Pablo Planas, Marhuenda, Javier Arias Borque y Vanesa Vallecillo.
- La Bolsa: Agitación en los mercadosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: 'Pedro y el lobo', el cuento que resume la política españolaDaniel Muñoz comenta toda la actualidad política. Entrevista a Juan Bravo.
- Entrevista a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PPDaniel Muñoz entrevista al diputado y vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.
- Prensa económica: El "sueño español" de Pedro Sánchez y la precariedad crecienteDaniel Muñoz y Luis F. Quintero comentan los principales titulares y noticias de la prensa económica.
- Las Noticias de La Mañana: Argentina se suma al cerco contra MaduroDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan la última hora del cerco de EEUU contra Maduro al que se ha sumado Argentina.
- Federico a las 7: Los socios auxilian, de nuevo, a Pedro SánchezDaniel Muñoz comentan cómo los socios de Sánchez siguen sin dejarle caer.
- Suscríbase a los podcast