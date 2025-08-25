Menú

Tertulia de Herrero: Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos como medida contra los incendios

Leticia Vaquero analiza junto a David Jiménez, Maite Loureiro y Rubén Fernández las propuestas del PP contra los incendios.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Leticia Vaquero analiza junto a David Jiménez, Maite Loureiro y Rubén Fernández las propuestas del PP contra los incendios.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo comparece tras la reunión del Comité de Dirección del PP celebrada este lunes en la sede de la calle Génova. | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado