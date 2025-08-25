Tertulia de Herrero: Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos como medida contra los incendios

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Feijóo y Sánchez, dos modos distintos para una misma crisisDaniel Muñoz analiza con Luis Balcarce, Alejandro Vara y Vanessa Vallecillo el comienzo del curso político con
- Prohibido Contar Ovejas: Canciones ocultas. Los secretos mejor guardados de tus discos favoritosDe Green Day a Nirvana, pasando por Alanis o Lauryn Hill: repasamos joyas escondidas en discos míticos junto a Felipe Couselo.
- La Bolsa: Continúa la recogida de beneficios en los mercadosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Sánchez despierta de su sueño en La MaretaDaniel Muñoz analiza el regreso de los políticos tras las vacaciones y las claves del nuevo curso con Maite Loureiro y Rubén Fernández.
- Prensa económica: Así se ha cargado la política el sector inmobiliarioDaniel Muñoz y Luis F. Quintero comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa.
- Las Noticias de La Mañana: La DANA determina el nuevo curso político en la Comunidad ValencianaDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Feijóo neutraliza el plan de Sánchez para ideologizar los incendiosDaniel Muñoz comenta el plan del PP para los incendios y las reacciones en la izquierda.
- El Primer Palo (25/08/2025): Programa completo; el Madrid gana en Oviedo y el Villarreal es líderDani Blanco dirige la tertulia con Rodrigo Marciel, Alfredo Somoza, Israel Iñiguez y Javi Martínez
- El análisis de Beatriz García: España se queda sin relevo para sostener las pensionesEsmeralda Ruiz y Beatriz García analizan el boom de jubilaciones y las dificultades para comprar coche
- Tertulia de Dieter: Zapatero, sus casas y sus vínculos con VenezuelaEsmeralda analiza con Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Mario Noya el arranque del curso político.
