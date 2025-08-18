Tertulia de Herrero: El PP muestra su decepción con Sánchez

Últimos audios
- Kilómetro Cero: 19/08/2025Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Madrid es Noticia: Incendio en Colmenar ViejoSara Becerro comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Boletín de las 13:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- El primer Palo (18/08/2025); Programa completo. La primera jornada trae polémicaDani Blanco dirige la tertulia con Israel Iñiguez, Rodrigo Marciel, Sergio Valentín y Javi Martínez
- Boletín de las 12:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Los sitios más del mundo: SuizaAna Mateu habla con Carmelo Jordá sobre los mejores lugares para viajar y destacan la belleza de Suiza
- Entrevista a Aaron Vilas: cofundador de miMaOAna Mateu habla con Aaron Vilas, cofundador de miMaO
- Crónica Rosa: Cayetano Rivera se recupera de su mala racha en buena compañíaAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Verónica Caso.
- Los Libros: 'Ojos claros, serenos' de Gutierre de Cetina y el 'Soneto de repente' de Lope de VegaAna Mateu y Andrés Amorós comentan sobre dos poemas, Ojos claros, serenos"de Gutierre de Cetina y el Soneto de repente de Lope de Vega.
- Prohibido Contar Ovejas: Del cine al vinilo. Canciones que hicieron eternos a actores y actricesDe Grace Kelly a Michael Caine, repasamos canciones inspiradas en grandes figuras de Hollywood con la música como homenaje eterno.
