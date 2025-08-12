Menú

Tertulia de Herrero: Mañueco preside el CECOPI horas después de que Puente dijese que estaba en Cádiz de vacaciones

Leticia Vaquero analiza junto a Luis F. Quintero, Tomás Cuesta y Carmelo Jordá, los reproches políticos a propósito de los incendios.

En casa de Herrero

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el CECOPI autonómico. | Junta de Castilla y León

