Tertulia de Herrero: El Gobierno investigará el veto de Jumilla a las fiestas islámicas

Leticia Vaquero analiza junto a Ana Sánchez, Isaac Blasco y Luis Fernando Quintero la polémica medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla.

En casa de Herrero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada para asistir el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles. | EFE

