Tertulia de Herrero: El Gobierno investigará el veto de Jumilla a las fiestas islámicas

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Alicia González resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Carla Goyanes dedica unas palabras a su padre en el primer año de su fallecimientoAna Mateu habla de toda la acutalidad del corazón con Paloma Barrientos, Daniel Carande, Javier del Pozo y Verónica Caso.
- Tertulia de Federico: "Salvador Illa, ¿un nacionalista catalán más?"Daniel Muñoz aborda con Vidal Quadras, Tomás Cuestas, Planas y Silvia Riveiro los aniversarios de la investidura de Illa y la fuga de Puigdemont.
- El Primer Palo (07/08/2025); Programa completo. Iñigo Martínez se marcha del BarçaDani Blanco dirige la tertulia con María Trisac, Paul Tenorio, Rodrigo Marciel y Javi Martínez
- Prensa Económica: El Banco Mundial ratifica la condena a España: 106 millones por el recorte a las renovablesLM publica que el Banco Mundial ratifica la condena a España por el caso Toyota: 106 millones por el recorte a las renovables.
- Las Noticias de La Mañana: Estados Unidos eleva la recompensa por MaduroDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan sobre la recompensa por Maduro por parte de Estados Unidos.
- Federico a las 8: Puigdemont, primer aniversario de una humillación para EspañaDaniel Muñoz analiza la situación del fugado Puigdemont.
- Federico a las 7: El gobierno israelí aprueba tomar el control total de GazaDaniel Muñoz analiza lo anunciado por Netanyahu: tomará la Franja, pero no se la anexionará y quiere que gobiernen fuerzas árabes.
- El análisis de Juan Ramón Rallo: El 100% de aranceles a los chips en EEUUEsmeralda Ruiz y Juan Ramón Rallo analizan los aranceles de Trump a los chips y la respuesta de Europa.
- Tertulia de Dieter: La situación de Fernando Grande-MarlaskaCarmelo Jordá, Luis Fernando Quintero y Pablo Planas comentan el posible movimiento en el ministerio del Interior.
- Suscríbase a los podcast