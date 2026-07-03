El programa En Casa de Herrero, de esRadio, abordó este viernes un polémico asunto arqueológico que ha saltado a la prensa: la veracidad del descubrimiento del tesoro visigodo de Recópolis.

La controversia gira en torno a un artículo recientemente publicado por el periodista Vicente G. Olaya en el diario El País. La información se hace eco de un informe del arqueólogo e historiador del CSIC Fernando Arce, en el cual se pone en duda el hallazgo del tesoro de Recópolis, calificado directamente por este como un fraude. Este tesoro, compuesto por noventa monedas de oro o tremises del reinado de Leovigildo, fue presuntamente descubierto en 1944 por Juan Cabré, considerado uno de los padres de la arqueología moderna en España. Arce sostiene en su informe que Cabré no encontró las monedas de forma fortuita, sino que las enterró él mismo deliberadamente para demostrar la ubicación de la histórica ciudad visigoda de Recópolis, situada en la provincia de Guadalajara.

Para profundizar en el asunto, Luis Herrero entrevista a Vicente G. Olaya, especialista en la materia. Al ser preguntado sobre si cree que el hallazgo fue realmente un fraude, Olaya se muestra tajante y defiende la honorabilidad y la figura de Juan Cabré. Para el periodista de El País, Cabré era un caballero y un profesional intachable que arriesgó su vida para salvar los fondos del Museo Arqueológico Nacional durante la Guerra Civil. Olaya sugiere que el cuestionamiento del descubrimiento responde en realidad a una corriente revisionista actual que busca restar importancia a la presencia y el legado del pueblo visigodo en la historia de España, puesto que los godos fueron los primeros en vertebrar un estado de base territorial en la península ibérica bajo la fórmula del Regnum Hispaniae. Esta visión histórica, según el periodista, choca con determinadas teorías políticas que niegan la existencia histórica de la nación española.

Asimismo, Olaya aporta argumentos de peso para desmontar la hipótesis del fraude. Destaca que la importancia científica y monumental de Recópolis es indiscutible gracias a las excavaciones de las últimas décadas dirigidas por el catedrático Lauro Olmo. Dichos trabajos han sacado a la luz una auténtica ciudad palatina con sus murallas, calles, barrios, palacios y un puerto fluvial conectado con Toledo. Por tanto, refuta la premisa de que si las monedas fueran falsas, la ciudad también lo sería. Por último, expone la imposibilidad material de que Cabré hubiera adquirido por su cuenta noventa valiosísimos tremises de oro visigodos, cuyo coste actual en el mercado de coleccionismo alcanzaría millones de euros, dado que el arqueólogo carecía de recursos económicos para tal fin.

En la entrevista, comenta también la retirada del nombre de la arqueóloga Encarnación Cabré, hija de Juan Cabré, de una plaza de la capital por parte de las autoridades competentes, a pesar de haber contado previamente con el consenso de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, considerándolo una humillación injustificada a una figura clave de la ciencia española.