Menú
El programa de Cuesta

El programa de Cuesta: Sánchez afronta su gran derrota política y judicial: su tiempo se acaba

Carlos Cuesta repasa la terrible semana para Sánchez.

El programa de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta repasa la terrible semana para Sánchez.
Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso en el que se debatió la ola de corrupción. | Cordon Press/David Canales / SOPA Images/SIPA/2606241038

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado