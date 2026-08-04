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El Primer Palo, programa completo

El Primer Palo (03/08/2026): Programa completo; Vinicius se incorpora con su renovación en el punto de mira

Dani Blanco modera la tertulia con Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Paul Tenorio.

El Primer Palo
Dani Blanco modera la tertulia con Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Paul Tenorio.
EFE

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