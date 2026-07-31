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- Boletín de las 12:00Alicia González repasa toda la actualidad en el boletín de las 12:00.
- Crónica Rosa: Isabel Pantoja espera solucionar los 900.000 euros que debe a Hacienda antes de que acabe el añoIsabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Miranda, Daniel Carande y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: 50.000 marroquíes toman Ceuta ante la pasividad de SánchezRosana Laviada comenta con Tomás Cuesta, Maite Rico, Alejandro Vara, Vanessa Vallecillo y Federico Jiménez Losantos lo sucedido en Ceuta.
- 'El Foso y el Péndulo' (1991) y 'Castle Freak' (1995): el arte perdido de Stuart Gordon y Full MoonNuevo programa de Par-Impar sobre dos serie B de terror directo a vídeo de los noventa: Castle Freak y El Pozo y el Péndulo, de Stuart Gordon.
- Federico Jiménez Losantos, sobre Ceuta: "Estamos ante un acto de guerra"El director de Es la Mañana analiza el asalto a la soberanía española y la capitulación de Sánchez ante el régimen marroquí.
- Gabriela Sardá, periodista de El Pueblo de Ceuta: "No se ve a ningún ceutí por las calles"Rosana Laviada entrevista a Gabriela Sardá, periodista de El Pueblo de Ceuta
- Federico a las 8: Invasión de Ceuta: "los ceutíes tenemos miedo"Rosana Laviada analiza la invasión marroquí de Ceuta y cómo los vecinos están aterrados ante la entrada ilegal de miles de personas.
- Juan Bravo, sobre la avalancha migratoria en Ceuta: "La sensación es de abandono"Rosana Laviada entrevista a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular. Previamente fue diputado por Ceuta en el Congreso.
- El delegado de JUPOL en Melilla: "Han pasado unos 500 inmigrantes"Rosana Laviada entrevista a Guillermo Herrero, delegado de JUPOL en Melilla.
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