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El Primer Palo, programa completo

El Primer Palo (27/07/2026); programa completo: Así es Diomande, el fichaje estrella del Madrid

Tertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.

El Primer Palo
Tertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
Yan Diomande en un partido del Mundial 2026 con Costa de Marfil. | Cordon Press

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