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- Federico a las 7: Sánchez aprovecha los incendios para evitar el fracaso en viviendaRosana Laviada analiza cómo Pedro Sánchez está aprovechando los graves incendios para evitar hablar de su fracaso con el decreto de vivienda.
- Prohibido Contar Ovejas: Finales que no se entendieronUn recorrido por las claves narrativas y científicas que explican los desenlaces más complejos del séptimo arte contemporáneo.
- El Primer Palo (27/07/2026); programa completo: Así es Diomande, el fichaje estrella del MadridTertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
- Ni olvido ni perdón: Se hace justicia en la Audiencia Nacional y anulan la semilibertad de los etarras Guridi y ZelarainSandra León y Daniel Portero analizan la resolución del tribunal y el auge en la violencia de grupos proetarras.
- Tertulia de Cuesta: De los desoladores incendios que afectan a España a un nuevo golpe a Begoña GómezSandra León analiza con Juan Pablo Polvorinos y Arturo Criado la falta de prevención de incendios y la actualidad política.
- ¿Hay posibilidad de un adelanto electoral? Manuel Mostaza da las claves ante las encuestas que hunden al PSOESandra León habla con el politólogo Manuel Mostaza sobre cuándo convocará Pedro Sánchez elecciones generales o aguantará al final de la legislatura.
- El "verdadero" problema de los incendios que no tiene que ver con el cambio climático y que ignora SánchezJuan Luis Delgado, vicepresidente de Asaja, explica en ‘La Noche de Cuesta’ los problemas que enfrenta el mundo rural
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