Últimos audios
- Madrid es Noticia: Ayuso señala la hipocresía de la izquierda con GazaGonzalo Heredero repasa la actualidad centrada con la bronca política en la Asamblea de Madrid.
- Belleza: Hifas Da Terra. Biotech de nutracéuticos a partir de hongos medicinalesTeresa de la Cierva nos trae a Catalina Fernández de Ana Portela, Ceo De Hifas Da Terra.
- Con Ánimo de Lucro: La brecha generacional condena a los más jóvenesLuis F. Quintero y su equipo analizan el problema de la brecha generacional.
- Crónica Rosa: Terelu Campos se posiciona con Carlo Costanzia padreFederico e Isabel comentan con Landaluce, Carande y Pérez Gimeno la declaración de guerra a Mar Flores.
- Tertulia de Federico: García Ortiz, al servicio de HamásFederico comenta junto a Luis Herrero, Maite Rico y Rosana Laviada, la última hora de la fiscalía que investigará la guerra en Gaza.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Prohibido Contar Ovejas: Batman, un héroe sin poderes que se convirtió en leyendaUn repaso a las películas, actores, villanos, aliados y música que han convertido a Batman en el superhéroe más humano y legendario del universo DC.
- La Bolsa: La FED confirma que bajará los tipos de interésLuis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: La cronología que retrata el conflicto de intereses de Sánchez y Begoña.Federico analiza las fechas que demuetsran la implicación de Sánchez y Begoña.
- La República de los Tonnntos: Momento de oro de María Jesús Montero, "¿en qué país vive?"Santi González comenta el nuevo ridículo parlamentario de la vicepresidenta que reprocha al PP gobernar con Vox.
- Suscríbase a los podcast