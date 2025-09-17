El Primer Palo (16/09/2025): Programa completo; Victoria del Madrid en Champions

Últimos audios
- Crónica Rosa: Cayetano Martínez de Irujo implacable contra Mar FloresFederico e Isabel comentan con Cortázar y Carande lo dicho por Cayetano sobre Mar Flores: "Era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos…"
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Mundo Natural: Agua micelar de MediterraneusLos responsables de Mundo Natural comentan las ventajas de este producto.
- Hablemos con...: Nacho Cano y su nuevo musical en MadridFederico e Isabel González hablan con Nacho Cano que estrena en Madrid Ibiza Paradise tras el éxito de Malinche y la persecución de Sánchez.
- Crónica Rosa: Cayetano Martínez de Irujo, implacable contra Mar FloresFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: La verdad sobre el inexistente estado palestino que nadie quiere que sepasAlessia Putin Guidini es una nueva incorporación en nuestra tertulia. Junto a Paco Marhuenda y Rosana Laviada analizan la actualidad del día.
- Prohibido Contar Ovejas: Canciones para caer en otoño sin miedo a la lluviaDel soul de Sinatra al rock de Green Day, pasando por Neil Young, Amy Winehouse o Los Enemigos, el otoño siempre ha tenido su propia banda sonora.
- La Bolsa: El Ibex 35, en cotas muy altasFederico y Luis F. Quintero comentan la apertura del parqué madrileño.
- Datos olvidados sobre Palestina: "Nunca existió un Estado desde el río hasta el mar"La profesora de Derecho & RRII y autora de Cancelación y El Rearme Occidental explica en esRadio los datos que se ignoran sobre Palestina.
- La República de los Tonnntos: Los 26 millones de simpatizando de Hamás que Monedero cree que hay en EspañaSantiago González comenta la última gansada de Juan Carlos Monedero y otros tonnntos patrios como Irene Montero.
